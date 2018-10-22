بن غبريت تكشف عن التغييرات التي ستمس امتحان البكالوريا

كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أن امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2019 لن يطرأ عليه أي تغيير في طريق الأسئلة بالنسبة لمواضيع الامتحانات.

وقالت بن غبريت في تصريح صحفي خلال الزيارة التفقدية التي قادتها اليوم الى ولاية الوادي أنه ابتداء من بكالوريا 2020، سيتم إدراج التقييم المستمر للتلاميذ بدء من السنة الثانية ثانوي، وإضافته لنتائج البكالوريا.

وأكدت وزيرة التربية الوطنية أن هذا الإجراء المزمع العمل به في بكالوريا 2020 ، هو خطوة تدعيمية للتلاميذ.

من جهة أخرى، أفادت بن غبريت بأن دائرتها الوزارية تمتلك كل الإمكانيات لإيصال المعلومة الصحيحة والرسمية التي تخص قطاع التربية الوطنية"، في إشارة منها إلى موقع الوزارة، وكذا حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن "الإشاعات التي يتم تروجيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إرباك التلميذ وتشتيت ذهنه فقط"