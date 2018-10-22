-تسجيل صوتي- إستمع لأصوات صادرة من الشمس رصدها العلماء

توصل العلماء إلى أن الشمس تصدر أصواتا بالفعل، وذلك عن طريق موجات ضغط تنتجها جيوب ضخمة من الغاز الساخن ترتفع من أعماق الشمس.

تسافر هذه الموجات مئات الآلاف من الأميال في الساعة كاسرة السطح الشمسي، ومسببة أصواتا تشبه صوت غليان الماء في الوعاء.

ويمكن استخدام هذه الأصوات في دراسة عمق الشمس الداخلي، لهذا استحوذت هذه الأصوات على اهتمام العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمرصد الشمسي والهيلوسفيري (SOHO) التابع لوكالة الفضاء الأميركية (NASA).

ويقول أليكس يونج، المدير المساعد في قسم علوم الفيزياء الشمسية بمركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، إن الشمس ليست صامتة وإن النبضات الخفيفة التي تصلنا منها تحتوي على الكثير من المعلومات التي لا تستطيع الأعين أو الصور اكتشافها.

وقد استخدم لعملية رصد هذه الأصوات جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة صوتية متقدمة مثل جهاز ميشلسون دوبلر أمجر (MDI) وحللت بيانات الصوت للحصول على أنقى درجاته.

وتسمح هذه الاهتزازات للعلماء بدراسة مجموعة من الحركات المعقدة داخل الشمس، بدءا من التوهجات الشمسية وانتهاء بإطلاق الكتل الإكليلية.

ويضيف يونج "يمكننا أن نرى أنهارا ضخمة من المواد الشمسية تتدفق وتلتف حول الشمس، لقد بدأنا أخيرا في فهم طبقات الشمس والتعقيد". وقال "هذا الصوت البسيط يعطينا مسبارا داخل نجمنا الكبير. أعتقد أن هذا أمر رائع".