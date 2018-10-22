فيديو: بريش يفضل ماجر و يدر ظهره لـ بلماضي
كشف لخضر بريش صحفي البين سبورتس بأنه يفضل الناخب الوطني السابق رابح ماجر على المدرب الحالي جمال بلماضي
و قد أكد في ذلك على تليفزيون الجزائرية وان في فقرة الصراحة ” تقابل ولا تقابلش” حيث فضل رابح ماجر كمدرب للمنتخب الجزائري
كما صرح قائلا : ” أفضل رابح ماجر على بلماضي لأن الأول كان ناجح الى ابعد الحدود مع المنتخب الجزائري عندما كان لاعب و كمدرب ”
و تابع : ” الاشخاص لا يقدرون الناجحون و لا يحبون و دائما , و ماجر لم يتلقي الدعم اللازم من الفاف او الجماهير و لكن بلماضي يبقى اسطروة الخضر “
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