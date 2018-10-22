سوق “دبي” بباب الزوار يعود.. وتجار باش جراح يتحدون الداخلية!

بالرغم من الحملة التي شنتها مصالح الولاية لطرد كل الباعة الفوضويين تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لا يزال بعض تجار الأسواق الفوضوية وبعض أصحاب الطاولات ببلديات العاصمة يزاولون نشاطهم بكل أريحية، فضلا عن سوق دبي بباب الزوار والسوق الفوضوي بباش جراح، وقامت مصالح البلدية ومصالح الأمن بطردهم وتفكيك طاولاتهم عدة مرات إلا أن هذه الأخيرة تعاود نشاطها.

ومن جهة، عبر أحد المواطنين الذين تحدثت معهم “الشروق” ببلدية باب الزوار حول قرار الهدم، عن كون قرار منع الباعة من النشاط غير منصف، لأن السلع المعروضة تباع بأقل ثمن مقارنة بالسلع المعروضة في المتاجر، وعبر عن استيائه الشديد من هذه التعليمة، لكون أسعار هذه الأخيرة معقولة جدا ومناسبة لدخل كل عائلة، مشيرا إلى أن عودة التجارة الفوضوية، في صالح أغلب الزبائن الذين يأتون إليه من كل جهة، باعتبار سوق دبي يتميز بمكانة مميزة بين أسواق المنطقة، إذ يشهد حركة كبيرة وإقبالا مكثفا كامل أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة، في نفس الوقت هناك مواطنون مستاؤون من أصحاب الطاولات من خلال الفوضى العارمة التي تسببت في عرقلة حركة السير بسبب عرض الباعة لسلعهم على حافة الطريق.

وفي سياق متصل، أكد أحد أصحاب الطاولات أن الدولة لم تعوضهم عن عملية الهدم التي تجرى في كل مرة لذلك يرفضون مغادرة المكان، مبرزين أن هذا العمل هو مصدر رزقهم الوحيد الذي يقتاتون منه.