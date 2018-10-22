الجزائر تخطط لإنتاج 400 ألف سيارة بعد سنتين

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، اليوم الاحد 21 أكتوبر، أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت ملياري دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مضيفا أنه يتوقع أن ترتفع القيمة خلال ما تبقى من السنة الجارية والسنوات المقبلة بالنظر إلى حجم التسهيلات التي تقدم للمؤسسات المصدرة، معلنا أن قدرات إنتاج السيارات في الجزائر بلغت 110 آلاف سيارة..

و خلال ندوة نقاش بجريدة المجاهد، أعلن يوسفي عن إنجاز 55 ألف مشروع بين سنتي 2002 و2017 بالشراكة مع أجانب في إطار استراتيجية توجيه الإستثمار بالجنوب والهضاب العليا.

واضاف أن وزارته تلقت العشرات من طلبات الإستثمار الجديدة في مجال تركيب السيارات ومن مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن قدرات الإنتاج الحالية بلغت 110 ألف سيارة لتتجاوز 400 ألف آفاق 2020.

وفي رده عن سؤال الصحافة حول ارتفاع اسعار السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر ,اكد السيد يوسفي انه سبق أن تطرق لهذا الموضوع مرات عديدة مشيرا ان الصناعيين الناشطين في مجال تركيب السيارات مطالبون باحترام دفتر الشروط الذين وقعوا عليه و ان سعر السيارة المركبة محليا لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتجاوز سعر نفس السيارة المستورة.

وشدد يوسفي في هذا السياق ضرورة ارساء صناعة سيارات في الجزائر انطلاقا من نشاط التجميع و الذي يتطلب حسب الوزير بعضا من الصبر بحيث من المستحيل استحداث هذه الصناعة الكاملة فيغضون سنة او سنتين.

وفي سؤال اخر حول مشروع مصنع “بيجو” اوضح الوزير ان هذا المصنع سيتم انجازه في ولاية وهران مشيرا انه تم تجاوز كل العراقيل و ان موقع انشاء هذا المصنع تم تحديده في مكان اخر لكن في نفس الولاية .