بن غبريت: “لن يطرأ أي تغيير في أسئلة “الباك” هذه السنة.. وفي 2020 سندخل نقطة التقويم “

طمأنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، مترشحي شهادة البكالوريا، أن الإمتحان لن يحدث فيه أي تغيير في طريقة الأسئلة، وإنما ستكون في 2020.

وقالت بن غبريت في تصريح لها من ولاية الوادي اليوم الإثنين: “بكالوريا 2020 فيها تغيير، سندخل تقييم المستمر للتلاميذ بداية من السنة الثانية ثانوي”.

وأضافت: “وسنضيف التقويم للنتائج المسابقة الوطنية الكتابية للباك دعما للتلاميذ”.

كما اكدت أيضا: “لكن هذا الموسم لا جديد ما عدى تحسين طريقة الاسئلة فقط ونملك كل الطرق الرسمية للايصال وابلاغ اي شيء”.

وفيما يخص ما يتم تداوله في الفضاء الأزرق قالت: “الإشاعات في مواقع التواصل وبعض النوفذ التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية تهدف لارباك التلاميذ وتشتيت ذهنه فقط”.