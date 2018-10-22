توزيع أكثر من 80 ألف وحدة سكنية خلال أسبوع

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، توزيع أكثر من 80 الف سكن بمختلف الصيغ بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الكبرى.

وأفاد تمار خلال مشاركته في فعاليات الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث اليوم، في العاصمة، أن العملية ستنطلق من مدينة بسكرة يوم الخميس الموافق لـ25 أكتوبر بحضور وزراء من الحكومة، حيث سيتم توزيع السكنات بالتزامن في 10 ولايات.

ومن المنتظر أن تستمر العملية التي تعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر إلى غاية الفاتح من نوفمبر لتشمل كل الولايات.