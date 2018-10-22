أطول جسر بالعالم يفتتح الأربعاء.. أين هو وما ميزاته؟

سيتم افتتاح جسر بحري عملاق يربط هونغ كونغ وماكاو بالبر الصيني بعد غد الأربعاء أمام المرور، وفقا لما ذكره وزير النقل في هونغ كونغ فرانك تشان.

وسيدشن هذا الإنجاز الذي قدمته بكين على أنه "أطول جسر بحري في العالم" غدا الثلاثاء وذلك في مدينة تشوهاي الساحلية بالبر الرئيسي للصين، وبحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفقا لما جاء في صحيفة فرانس سوار الفرنسية.

وسيمكن هذا الجسر -الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا، ويتضمن أيضا نفقا تحت الماء وتطلّب تشييده إنشاء جزر اصطناعية- من عبور مصب نهر اللؤلؤ رابطا بذلك بين المستعمرات البريطانية والبرتغالية السابقة عبر مدينة جوهاي.

وعانى هذا المشروع الضخم -الذي بدأ تشييده في عام 2009- العديد من حالات التأخير، كما تجاوزت تكاليفه ما كان مرصودا له وشابته حالات فساد مالي وموت عمال.

وعلى الرغم من أن السلطات الرسمية الصينية ومؤيدي هذا الجسر يثنون عليه بوصفه حلقة وصل مهمة ستعزز التبادل التجاري بين طرفي المضيق فإن معارضيه لا يرون فيه سوى محاولة أخرى من جانب بكين لزيادة قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ