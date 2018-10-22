مولودية الجزائر تطلب رسميا تأجيل مباراة الساورة

طالب إدارة نادي مولودية الجزائر، بشكل رسمي، تأجيل مباراتها المقبلة أمام شبيبة الساورة، لحساب الجولة الـ12 من المحترف الأول.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن إدارة الفريق، راسلت الرابطة المحترفة لكرة القدم، لمطالبتها بتأجيل هذه المباراة.

ويأتي طلب المولودية، بالنظر للإصابات التي مست العديدة من لاعبي الفريق، خلال الأحداث التي شهدتها مباراتهم الماضية أمام أهلي برج بوعريريج.

يذكر أن المباراة المقبلة، مولودية الجزائر، أمام شبيبة الساورة، مقررة يوم الجمعة المقبل، بملعب “05 جويلية”.