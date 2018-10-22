مجمع رامي يشارك في معرض سيال باريس 2018

في إطار تعزيز تواجدها في فرنسا و باقي دول الاتحاد الأوروبي ، مجمع رامي يشارك للمرة الثانية على التوالي في معرض "سيال للأغذية" الذي سينظم في الفترة الممتدة بين21و25 أكتوبر الجاري بمعرض باري نور فيلبانت بالعاصمة الفرنسية باريس.

يعتبر معرض سيال جزء من شبكة عالمية من التظاهرات المتواجدة في العديد من البلدان أكبرها في باريس، بالإضافة إلى انه الحدث الغذائي الرئيسي في هذا المجال و منصة للتبادل و مقياسا للاتجاهات العالمية في مجال الأغذية و المشروبات، وذلك بمشاركة جزائرية واسعة تستهدف الترويج للمنتجات الجزائرية إلى أسواق أوروبا وبقية دول العالم.

رامي العلامة الرائدة في إنتاج المشروبات و العصائر في الجزائر، ستشارك للمرة الثانية على التوالي في المعرض الدولي سيال باريس و ذلك من خلال جناح تستعرض فيه مشروباتها بكل أنواعها و أحجامها.مما سيسمح لها بتطوير إستراتيجية تصدير ناجحة و المشاركة في التحدي العالمي.

تسعى علامة رامي للمشروبات و العصائر من خلال مشاركتها في هذه المنصة التجارية المهمة، على التعريف بمنتجاتها و تسويقها لا سيما بعد أن أظهرت المشاركات السابقة لها في المحافل الدولية، وجود اهتمام بمنتجات علامة رامي.