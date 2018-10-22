ماذا قال خاشقجي عن الجزائر قبل وفاته ؟ و هذه هي قصته مع فندق الأوراسي

تفاعل الجزائريين مع قضية مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي كغيرهم من باقي المتابعين حول العالم .

وقبل مقتله لم تكن أراء الصحفي السعودي تستقطب إهتمام شريحة كبيرة من الجزائريين ذلك ان إهتمام الصحفي الراحل مؤخرا كان مركزا على قضايا الشرق الأوسط تحديدا و الدول التي شملها الربيع العربي عموما .

لكنه قبل ذلك كان قد غطى أحداث الجزائر في مطلع التسعينيات و تحدث عن ذلك في مقالات له حاول فيها ان يشرح اسباب ربيع الجزائر المبكر و العشرية السوداء بعدها و من بينها جملة إفتتح بها مقاله في الـ 10 في أكتوبر 2015

" . يستطيع الجزائريون القول إنهم بخير عندما يرون ما يحصل في سورية، أو حتى قريباً منهم في ليبيا، ولكنهم يشتركون معهم ومع غيرهم من العرب في «هدر الفرص» "

تجربة متباينة في الفنادق الجزائرية !!

حينما زار خاشقجي لتغطية الإنتخابات التشريعية في العام 91 ذكر خاشقجي حادثة طريفة وقعت له بفندق الأوراسي الذي اقام فيه وقال خاشقجي .

" فندق الأوراسي يعطيك انطباعاً سريعاً عن النظام الاشتراكي الصارم الذي ساد الجزائر، لا بد أن تحول دولاراتك في المصرف الرسمي، ثم تحمل الإيصال لتدفع بالعملة المحلية، ويرفق الموظف الإيصال بسند يحتفظ به .... قائمة الطعام محدودة، وعندما اشتكيت للنادل من طبق الدجاج الذي طلبته، قال بحدة، إنه لا يأتي أفضل من هذا! .....".

لكنه عاد ليستدرك انه لقي معاملة أفضل حينما غير إقامته الى فندق الجزائر - سان جورج -

" في رحلاتي التالية إلى الجزائر تعرفت إلى فندق «أرقى» إنه فندق «الجزائر»، الذي كان يوماً مقراً للحاكم العام الفرنسي هناك، كانوا كرماء معي، فوضعوا في الغرفة معجون أسنان «كلوس أب»، وعلبة مناديل «كلينكس»، لتلك الماركات «الرأسمالية» وهجها وقتذاك في الجزائر"

ورغم أن خاشقجي بعدها تناول الحديث عن الجزائر في مناسبات قليلة غير ان حديثه عنها حينما تصاعد الجدل عقب إعلان المملكة العربية السعودية حشد الدول العربية و الإسلامية للمشاركة في الحرب على الحوثيين في اليمن اثار بعض الجدل .

حينها أعلنت الجزائر عدم مشاركتها في الحرب لدواعي دستورية ولمحت الى إستعدادها لتقديم الدعم الوجيستيكي في حال طلب منها ذلك .

الكاتب السعودي علق على ذلك بقوله :

“الجزائر بلد مريح، تختلف معنا بكل وضوح، فنتعامل معها باحترام لوضوحها رغم العتب”، مضيفا “المشكلة مع “حليف” يبطن ما لا يظهر”

و المثير ان ذلك لم يعجب بعض الوجوه المحسوبة على إعلام الدول الحليفة لسعودية .

خاشقجي حن الى ايام تواجده في الجزائر حينما إسترجع أشار الى ذكرياته في الجزائر في رده على تعليق من أحد الجزائريين في تويتر