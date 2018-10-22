“أنشيلوتي” يُحدد تاريخ عودة “غولام”

أصبح الدولي الجزائري، فوزي غولام، قريبا من إستئناف المُنافسة الرسمية رفقة نادي “نابولي”، وهذا بعد بقائه خارج الخدمة لأشهر طويلة.

وأكدت جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت” بأن المُدرب “كارلو أنتشيلوتي”، حدد مُنتصف “نوفمبر” القادم، كتاريخ لعودة الظهير الأيسر للعب مع تشكيلته.

وأوضح ذات المصدر، بأن فترة التوقف الدولية القادمة، ستكون حاسمة لصاحب القذفات الصاروخية، لإظهار نفسه وإقناع الطاقم الفني بإسترجاعه للياقته.

يُذكر بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان”، لم يلعب أي لقاء رسمي، منذ نوفمبر 2017 بسبب قطع على مُستوى أربطة الرُكبة.