مترو الجزائر.. السلم الميكانيكي بخليفة بوخالفة خارج الخدمة لمدة 5 أسابيع بداية من الغد

كشفت مؤسسة مترو الجزائر، اليوم الأحد، أن خدمة السلم الميكانيكي على مستوى محطة خليفة بوخالفة، والمؤدي إلى شارع ديدوش مراد، بالعاصمة.

ستكون خارج الخدمة لمدة 5 أسابيع متتالية إبتداء من يوم غد الإثنين المصادف لـ22 أكتوبر، وذالك من أجل مباشرة أشغال الصيانة.

وحسبما أفاد به البيان أن عمليات الصيانة الدورية التي تقوم بها مؤسسة ميترو الجزائر.

هي ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المعدات و ضمان أمن مستعملي ميترو الجزائر.