يوسفي: قائمة مصانع السيارات مفتوحة.. ومجلس الإستثمار ينظر في عشرات الطلبات

قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن مصالحه بصدد النظر في عشرات طلبات مصانع تركيب السيارات التي تقدم بها متعاملون أجانب، يرغبون في الاستثمار في السوق الجزائرية، حيث يتواجد الملف حاليا على طاولة المجلس الوطني للاستثمار، الذي سيدرسها ليرد عليها بالسلب أو الإيجاب، ما يعني عدم وجود قائمة مسقفة للمستثمرين في قطاع السيارات.

وأضاف وزير الصناعة خلال ندوة صحفية عقدها، الأحد، بمنتدى جريدة “المجاهد”، أن الاستثمار في قطاع تركيب السيارات ما زال يثير اهتمام عشرات رجال الأعمال الأجانب والعلامات الدولية التي أودعت طلبا على طاولة وزارة الصناعة، وتحديدا المجلس الوطني للاستثمار الذي يتكفل بدراستها جميعا، في حين أوضح أن قطاع المناولة يثير اهتمام المستثمرين أيضا الذين يعدون بالآلاف وأحصى في هذا الإطار إنتاج ما يتراوح بين 30 و50 ألف قطعة سيارات سنويا، وكل ذلك يساهم حسبه في إنعاش الصناعة الميكانيكية في الجزائر.

وعن ملف مصنع السيارات بيجو، قال الوزير أن المشكل الذي كان مطروحا مسبقا يتعلق بأرضية المصنع، والذي تحاول وزارة الصناعة معالجته، وحله في أقرب الآجال، في حين دعا إلى عدم الاكتفاء بتركيب السيارات وإنما السعي إلى تصنيعها في الجزائر أيضا، ورفع نسبة الادماج وهو الموضوع الذي يتم معالجته عبر استحداث دفتر شروط جديد، سيتم الإفراج عنه قريبا.

وأشار وزير الصناعة إلى أن بلوغ صناعة حقيقية للسيارات لا يتم في سنة أو خمس سنوات فقط، وإنما يتطلب وقتا طويلا والمرور عبر عدة مراحل وهو ما تسعى الجزائر لبلوغه عبر تشجيع هذا القطاع وتنظيمه وفق قوانين تشجع وتكرس الصناعة الميكانينيكة في الجزائر.