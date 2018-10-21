بلماضي يعد باختيار“الافضل” داخل الخضر

وعد الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، الجماهير الجزائرية بالقضاء على سياسية “السوسيال” والمُحاباة داخل تشكيلة “مُحاربي الصحراء” من هنا فصاعدا.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر” بأن الأفضل هو من سيلعب مُستقبلا مع العناصر الأساسية، ولو كان إسما شابا.

وإعتبر المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري بأن سياسية الإعتماد على النجوم مهما كانت جاهزيتهم أمر لن يتكرر تماما في المُستقبل القريب.

ويترقب الجميع قيام جمال بلماضي بإحداث ثورة داخل صفوف الخضر، بداية من التربص القادم والذي يسبق مواجهة “الطوغو” بتصفيات الكان.