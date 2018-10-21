تحديد موعد بيع تذاكر لقاء وفاق سطيف والأهلي المصري

حددت إدارة ملعب 8 ماي 1945، موعد بدء بيع التذاكر الخاصة بموقعة وفاق سطيف والأهلي المصري.

ويستقبل وفاق سطيف، ضيفه الأهلي المصري، بملعب 8 ماي 1945، في إطار إياب الدور نصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا، الثلاثاء المقبل.

وستنطلق عملية بيع التذاكر، في حدود الساعة الواحدة بشبابيك الملعب، بينما ستفتح الأبواب للمشجعين في الساعة الثالثة من مساء الثلاثاء.

ووصل فريق الأهلي المصري، الجزائر، اليوم الأحد، بوفد يضم 40 عضوا من بينهم 20 لاعبا، وسيجري الأهلي، حصة تدريبية على ملعب 8 ماي، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.

ورفض مدرب الأهلي، باتريس كارتيرون، ولاعبوه، الإدلاء بأي تصريح لدى وصولهم إلى مطار هواري بومدين.