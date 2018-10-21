تمكين زبائن "جازي" من تعبئة أرصدتهم "فليكسي" بواسطة البطاقة الذهبية لبريد الجزائر

أطلقت كل من مؤسسة بريد الجزائر ومتعامل الهاتف النقال جازي يوم الأحد بالجزائر العاصمة خدمة التعبئة الالكترونية بواسطة الموزعات الآلية والمواقع الالكترونية لبريد الجزائر وكذا على مستوى مكاتب البريد باستعمال البطاقة النقدية "الذهبية".

وقد تم إطلاق هذه الخدمة بموجب اتفاق شراكة يتضمن إطلاق العديد من الخدمات الرقمية والمالية المشتركة تم توقيعه بحضور المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني والمدير التنفيذي للمتعامل الهاتف النقال جازي فينتشنزو نيتشي والمدير العام لذات المتعامل ماتيو غالفاني.

وتعد هذه الخدمة ثمرة شراكة أولية أبرمت بين بريد الجزائر وجازي في سبتمبر 2015 بحيث تهدف إلى تنويع خدمات بريد الجزائر بالإضافة إلى تسويق منتوجات وخدمات جازي على مستوى شبكة المؤسسة البريدية العمومية، حسبما تم تأكيده خلال هذه المراسم.

و تنص بنود هذا الاتفاق على أنه يمكن حاليا لزبائن جازي الاستفادة من مختلف خدمات متعاملهم على مستوى مكاتب البريد الموزعة على التراب الوطني.

كما يتعلق الأمر خاصة بتسديد خدمات جازي عن طريق الانترنت بواسطة البطاقة النقدية "الذهبية" عبر الموقع الالكتروني (www.poste.dz) في الفضاء المسمى (Baridi Net) وكذا الدفع الالكتروني لخدمات جازي عبر الموقع التجاري وتسويق التعبئة الالكترونية "فليكسي" بالإضافة إلى تسديد فواتير جازي على مستوى المكاتب البريدية. كما سيستفيد من هذه الخدمات كل زبائن بريد الجزائر.

وبهذه المناسبة جدد السيد دحماني، التزامه و عزمه بدعم من وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة على عصرنة طرق الدفع وتعميم الدفع الالكتروني ورقمنة الخدمات من أجل تسهيل يوميات المواطنين وتقديم خدمة ذات جودة.

من جهته أشاد السيد نيتشي بتجسيد هذه "الخطوة المهمة" في الشراكة مع بريد الجزائر التي تهدف إلى تحقيق الدفع الالكتروني والذي يمثل "لبنة إضافية" في بناء نظام بيئي رقمي.