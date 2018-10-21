جوارديولا ينهال بالمديح على رياض محرز

واصل المدرب الاسباني بيب غوارديولا الاشادة بالنجم الجزائري رياض محرز بعد تسجيله هدف عالمي ضد بيرنلي واختار نجم اللقاء

حيث قال رياض محرز لاعب فريد ومهوب وهو لاعب لايفقد الكرة بين قدمه انا فخور وسعيد للغاية انه اختار مانشيستر سيتي

يذكر ان رياض محرز سجل ثالث هدف له في الدوري الانجليزي هذا الموسم رفقة ناديه مانشيستر سيتي الانجليزي

للاشارة فان رياض محرز لم يلعب كامل المبارايات كأساسي واكتفى بدخول اساسي في اربع مباريات من اصل 9