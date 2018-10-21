تحدي تجديد الأسطول يُحاصر شركة الخطوط الجوية

تواصل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تدعيم أسطولها الجوي عبر اقتناء طائرات جديدة، والتخلص بصفة تدريجية من تلك المهترئة التي باتت محل انتقادات واسعة من طرف الزبائن.

وقال المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، في تصريح لـ “TSA عربي” إن تجديد الأسطول الجوي مستمر ولن يتوقف، إلى غاية سحب كافة الطائرات القديمة التي لم تعد صالحة للاستغلال”. ويُشير المتحدث إلى أن تجديد الأسطول الجوي، يُعتبر من بين الملفات التي تشكل أولوية بالنسبة لشركة الخطوط الجوية”.

ويرفض بخوش علاش، الأخبار التي تحدثت في كل مرة عن إقتناء عشرات الطائرات الجديدة في صورة تحمل الكثير من المبالغة والإثارة، مشددًا على أن شركة الخطوط الجوية وضعت في السنوات الأخيرة برنامج عمل لإعادة هيكلة الشركة العمومية وشراء طائرات حسب الحاجة والأولويات.

وعادة ما تُحدد شركة الخطوط الجوية الجزائرية احتياجاتها من الطائرات الجديدة، بناء على تقارير دورية يعدها القسم التقني، الذي يتولى مهمة معاينة الأسطول الجوي، مع إيلائه الأهمية القصوى لتلك الطائرات التي تعود فترة استغلالها لأكثر من 30 سنة.

ونفى وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، قبل فترة، أن تكون شركة الخطوط الجوية الجزائرية في حالة إفلاس كما يتم الترويج له، مشددًا على أنها تمر بوضعية مالية توصف بالصعبة، مما يتطلب وضع مطالب العمال والزيادات المتكررة جانبًا لفترة مع العمل على تحسين الوضعية المالية للشركة وصورتها”.

وغابت الخطوط الجوية الجزائرية عن قائمة ضمت 100 شركة طيران عبر العالم تقدم أحسن خدمات خلال سنة 2017، بسبب تدني مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الجوية الجزائرية، بالرغم من تعاقب 5 مدراء على الشركة العمومية في ظرف 10 سنوات.

ودعت نقابة المؤسسة بالجوية الجزائرية ومختلف المندوبين النقابيين، في مرات عديدة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مختلطة بين ممثلي العمال والمديرية العامة لتحري أجور الموظفين ومنح التقاعد وأسباب تأخر مشروع إعادة هيكلة المؤسسة وكيفية ترقية الموظفين.