أولياء التلاميذ يرحبون ببرمجة دروس الدعم يومي السبت والثلاثاء

ثمن رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، تعليمة وزارة التربية الوطنية القاضية بالشروع في برمجة دروس تدعيم لفائدة التلاميذ ضعيفي المستوى، والمقبلين على الامتحانات المصيرية، مشيرا إلى أنه يصب في صالح التلاميذ وليس العكس.

وقال أحمد خالد، في تصريح لـ”سبق برس”، اليوم، إن الحجم الساعي الدراسي في الجزائر والمقدر بحوالي 28 أسبوع في السنة، من أضعف الأحجام الساعية في العالم الذي يصل في بعض الدول منها من 36 إلى حوالي 48 أسبوعا، مؤكدا أن ذلك الانخفاض يؤثر بالسلب مع مستوى التلاميذ ويحد من كفاءتهم ومعارفهم العلمية ما يستوجب إعادة النظر فيه.

وانتقد المتحدث الآراء القائلة أن القرار سيؤثر بالسلب على التلاميذ ويرهقهم بواجبات إضافية لا طاقة لهم بها، قائلا: ” دفاعا على التلميذ من الواجب رفع الحجم الساعي ولن نعترض على ذلك لأي سبب كان، نحن لن ندافع على راحته دون وجه حق، فأوقات الراحة واضحة وهي العطل السنوية والموسمية ولا يجب أن تكون على حساب أوقات الدراسة”، مضيفا أن القرار يتيح الفرصة للتلاميذ للاستيعاب بطريقة متكافئة.

وأبدى أحمد خالد استيائه من النظام الساعي المعمول به حاليا في التدريس، معتبرا أن التدريس لمدة أربعة أيام ونصف غير كاف، وبعيد كل البعد عن المعايير المعتمد عالميا، داعيا وزارة التربية الوطنية للعودة إلى التدريس بالنظام الساعي القديم بداية من يوم السبت إلى يوم الخميس معتبرا أنه أكثر فاعلية وخدمة للعملية التعليمية.

تجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية، قد أصدرت منشورا بتاريخ 14 أكتوبر الجاري حامل للرقم 247، حول موضوع وضع جهاز دائم للمعالجة في إطار مشروع المؤسسة، بناء على المنشور الإطار للسنة الدراسية 2018/2019، رقم 1053، أوضحت فيه أن مديري المتوسطات والابتدائيات ملزمون بالتدخل لتحسين مستوى التلاميذ، الذين أظهر التقويم صعوبات في تحصيلهم المعرفي أو المنهجي، سواء أثناء السنة الدراسية أو بعد انتقالهم إلى مستويات أعلى، خاصة بين الأطوار المفصلية وذلك لتحقيق التكافؤ المعرفي بين جميع المتمدرسين والحد من التسرب والرسوب المدرسي.