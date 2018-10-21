الشرطة تدعو الصحافيين الجزائريين للابتعاد عن التهويل في نقل المعلومة الأمنية

استقبل مقر أمن ولاية الجزائر، اليوم الأحد 21 أكتوبر، عددا من الصحافيين الممثلين لمختلف المؤسسات الإعلامية، في إطار احتفال المديرية العامة للأمن الوطني باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر. وجاءت الاحتفالية تأكيدا على حرص مستخدمي الأمن الوطني على تعزيز سبل التعاون مع الصحافة من خلال نشر وتعميم المعطيات التي تؤكد حصاد المؤسسة الأمنية.

وأكّد رئيس أمن ولاية الجزائر بالنيابة امحمد بطاش، خلال الكلمة التكريمية للأسرة الإعلامية، على دور الإعلام في تعزيز مهام الشرطة في التواصل والتقرّب من المواطنين. من خلال نشر وتعميم المعطيات الخاصة بما تسخر به الشرطة من مؤهلات احترافية بات مشهود لها عالميا في محاربة ومجاراة الجريمة.

وشدّد مراقب الشرطة امحمد بطاش، على ضرورة التزام الإعلام بالمصداقية في نقل المعلومة والابتعاد عن التهويل ونشر الاشاعة المغرضة، التي من شأنها المساس باستقرار المجتمع. موكدا حرص إدارته على تعزيز روابط الشراكة مع الصحافة، بالشكل الذي يرسي ويؤسس لآليات تحقق التحسيس الإعلامي ونشر ثقافة الوعي الأمني تحصّنا من مخاطر اللآفات الناخرة في صلب المجتمع من إرهاب وجرائم.

وفي إطار تقريب الصحافيين من آليات عمل مختلف فصائل الأمن الوطني، تم تنظيم زيارة ميدانية لمختلف فصائل المحطة الرئيسية للشرطة العلمية والتقنية لأمن ولاية الجزائر. حيث تنقّل الصحافيون عبر مختلف فصائل المحطة للاطلاع على طريقة عمل تقنيي الشرطة العلمية. بداية من فصيلة أحادية البصمة والتي يتم على مستواها استغلال البصمات في تحديد الشخصيات، وكذا تحليل كل البصمات التي يتم رفعها من قبل المحطات الولائية الثانوية ومعالجتها. من خلال عرضها على نظام التعرف الآلي للبصمات لحل الجرائم وتحديد هوية المجرمين.

إلى فصيلة البحث الاجرامي، والتي ترتبط أعمالها بالمشتبه فيهم والضحايا، إلى فصيلة التحقيقيات والأبحاث الاجرامية، المختصة في تحقيق الشخصية على مستوى قاعدة قياسات البشرية. زيادة على فصيلة التحقيقيات التقنية والأفواج الميدانية، والتي يتم على مستواها التحقيق في كل ما نقلته الفرقة الميدانية من مسارح الجريمة. كما تم اطلاع الفريق الإعلامي ولأول مرة على نموذج للمخبر المتنقل للشرطة العلمية والتقنية، والتي يؤكد الملازم “سفيان لوصيف” بانه مخبر يتم نقله الى أماكن الجريمة والمناطق المنكوبة في حالة الكوارث، وهو المخبر الذي تم تجهيزه بكل ما يلتزمه التقني في عمله من حقائب تقنية خاصة بالتحقيقات.