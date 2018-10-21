بالصور ..وصول بعثة الأهلي المصري إستعدادا لمواجهة سطيف

وصلت بعثة الأهلي المصري إلى مطار هواري بومدين ظهيرة اليوم الأحد، تحسبا لمواجهة وفاق سطيف في إطار إياب الدور نصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا.

وترأس بعثة الأهلي المصري نائب رئيس النادي فاروق العامري، وضم الوفد المصري 20 لاعبا هم: محمد الشناوى وعلى لطفى وأحمد فتحى وهشام محمد ومحمد هانى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وسعد سمير وساليف كوليبالى وأحمد حمودى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السولية، وميدو جابر وأحمد حمدى وصلاح محسن ووليد أزارو، وإسلام محارب ومروان محسن.