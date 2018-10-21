فيديو: عودة الأمطار على الولايات الشرقية غدا

ستشهد الولايات الشرقية للوطن عودة الأمطار بسبب قدوم إضطراب جوي سريع النشاط يخص هذه المناطق.

وأفادت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون غائمة وممطرة على الولايات الشرقية.

بسبب قدوم إضطراب جوي يكون سريع النشاط يخص المناطق الساحلية وقرب ساحلية الشرقية تكون الأمطار معتبرة بداية من الظهيرة.

كما أن هنالك إضطراب جوي متمركز في المحيط الأطلسي بتوجيهه تيارات جنوبية غربية تعطي أمطارا معتبرة على ولاية تندوف.

لتنتقل الأمطار ليلة الإثنين إلى الثلاثاء إلى ولاية بشار.