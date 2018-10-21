الجزائر أكبر زبون للأسلحة الألمانية

أكد وزير الإقتصاد الألماني، ان السعودية حلت ثانية بعد الجزائر في قائمة الدول المستوردة للسلاح الألماني منذ مطلع العام الحالي

و قال الوزير الألماني في معرض رده على مساءلة برلمانية من حزب “الخضر”، بمقر البرلمان في العاصمة برلين ان بلاده باعت أسلحة للسعودية بقيمة 417 مليون يورو، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2018 في حين بلغت قيمة مبيعات السلاح الألماني الى الجزائر في نفس الفترة نحو 741.5 مليون يورو.

و جاءت ردود وزارة الأغقتصاد الالمانية في سياق مطالب داخلية من قوى المانية بضرورة وقف مبيعات السلاح الى المملكة العربية السعودية على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول الى جانب تقارير التجاوزات الإنسانية في الحرب التي تخوضها السعودية باليمن.