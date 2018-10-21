رسميا.. إصابة ميسي في ذراعه تحرمه من المشاركة في الكلاسيكو

سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع عن الملاعب، بعد تعرضه لكسر في يده، يوم السبت، خلال مواجهة أشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم بحسب ما ذكر فريقه.

وسيغيب ميسي بالتالي عن مواجهة انتر ميلان الايطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأربعاء، ثم عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد المقبل في الليغا.

كما سيغيب عن مباراة الرد ضد انتر في 6 نوفمبر ومواجهة رايو فايكانو في الدوري قبلها بثلاثة أيام.

وقال برشلونة في بيان “أكدت الفحوصات التي أجريت لليو ميسي إصابته بكسر في عظمة الساعد في يده اليمنى. سيغيب نحو ثلاثة أسابيع”.

ومرر ميسي كرة حاسمة لزميله البرازيلي فيليب كوتينيو افتتح منها التسجيل، قبل أن يهز أفضل لاعب في العالم خمس مرات الشباك بدوره، بيد انه تعرض للاصابة بيده بعد سقوطه اثر احتكاك مع فرانكو فاسكيز.

وبقي على الأرض يتلوى من الألم ثم خضع لعلاج على خط الملعب قبل أن يستبدله مدربه إرنستو فالفيردي بالفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 26.

وقال فالفيردي “من الواضح انها ضربة. نعرف ماذا يقدم لنا ونعرف بماذا يتسبب للخصوم”.

وتابع “يجب أن نعد أنفسنا، من الواضح أننا سنلاحظ غياب ميسي لكن نملك لاعبين بمقدورهم التعويض”.