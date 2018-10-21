بالفيديو: محرز الشبح الأسود لـ “جو هارت”

نفس السيناريو يتكرر بين الحارس الانجليزي “جو هارت” واللاعب الجزائري “رياض محرز”، أين هذا الأخير دائما ما يسجل أهداف عالمية ضد الحارس الانجليزي.

البداية كانت في نفس الملعب وفي نفس الجهة أيضا، عندما كان رياض لاعبا في صفوف ليستر سيتي سنة 2016، حينما سجل هدفا رائعا وبقدمه اليمنى تاركا الحارس جو هارت واقفا يشاهد الكرة وهي تسكن الشباك.

ومن باب الصدفة، تكرر هذا الأمر في مباراة أمس السبت، حينما سجل محرز هدفا عالميا وترك نفس الحارس “جو هارت” حارس “بيرنلي” واقفا وهو يشاهد الكرة تسكن الشباك.