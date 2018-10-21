شقيقة بن مهيدي تروي تفاصيل لقائها بالجنرال بيجار (فيديو)

كشفت شقيقة الشهيد البطل العربي بن مهيدي، تفاصيل لقاء جمعها مع الجنرال الفرنسي بيجار بطلب من الأخير في فرنسا.

وقالت ظريفة بن مهيدي في حصة بثتها قناة الجزائرية وان، إن والدها أوصاها بالتحقق من ادعاءات الاستعمار الفرنسي بأن الشهيد العربي بن مهيدي أقدم على الإنتحار في السجن.

وكشف ظريفة بن مهيدي وهي زوجة المجاهد الكبير حساني عبد الكريم إنها تنقلت للقاء الجنرال بيجار بعد الإستقلال لما بلغ علمها أنه يريد لقاء أفراد عائلة بن مهيدي، وذكرت أنها رفضت مصافحته أو الحديث باللغة الفرنسية معه.

ونقلت المتحدثة إجابة بيجار عن سؤال يتعلق بظروف استشهاد البطل بن مهيدي، حيث استغرب من سؤالها بقوله ” أنت إذا لا تعرفين العربي بن مهيدي جيدا. هل يمكن لرجل شجاع مثله أن ينتحر! “.