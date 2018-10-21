الكنيسة البروتستانتية في الجزائر تنتقد “حملات شديدة” تستهدفها

نددت الكنيسة البروستانتية في الجزائر من حملات تستهدفها، من خلال إغلاق أماكن العبادة في ولاية بجاية وأيضا تهديدات بالغلق بتيزي وزوو ورفع دعوات قضائية ضد المسيحيين، وفقا لما تضمنه بيان صادر عن الكنيسة اليوم الأحد 21 أكتوبر.

وجاء في البيان “تتواصل عاصفة الحملات الهجومية على الكنائس بالجزائر بشكل مستمر حيث وقعت جمعية الكنيسة البروتستانتية الجزائرية مرة أخرى ضحية حملة إغلاق أماكن العبادة في ولاية بجاية وأيضا تهديدات بالغلق بتيزي وزوو ورفع دعوات قضائية ضد المسيحيين”.

وحسب بيان الكنيسة البروتستانتية في الجزائر فقد قامت قوات الدرك الوطني بأقبو في بجاية بإغلاق مكان العبادة التابع للكنيسة المسماة Ville de Refuge والتي تنشط منذ 2013 ، وفي شهر فيفري الفارط داهمت فرقة أمن الولاية مكان العبادة وأمرت مسؤولي الكنائس بتثبيت أبواب الطوارئ واقتناء قارورات الإطفاء للامتثال بمعايير السلامة المطلوبة وهو الامر الذي استجاب له مسؤولو الكنائس بصرامة .

وتضيف الكنيسة أن السلطات وجهت لها انتقادات بتواجد قس أجنبي، وأن هذا القس رحل منذ عدة أشهر وهو غير متواجد بالجزائر نهائيا، وهو الامر الذي أدهش مسؤولي الكنائس، معتبرين “عدم وجود تبرير لغلق مكان العبادة”، وأن كل هذا يأتي تنفيذا لقرارات والي ولاية بجاية في ظل عدم تواجد أي وثيقة أو إخطار الى مسؤولي الكنائس وهو ما أثار حفيظتهم واعتبروه قرار غير عادل.

قرار غلق مكان العبادة حسب القائمين على الكنيسة سيحرم 400 شخص بالاحتفال بالعبادة بالرغم من أن الحق مكفول حسب الدستور الجزائري من خلال المادة 42 التي تنص على حرية الضمير وحرية الآراء حرمة. حرية ممارسة العبادة مكفولة وفقا للقانون.

للإشارة فقط قبل أشهر من الان تم توقيف نشاط ثلاثة أماكن للعبادة في وهران، واحد في بجاية، وآخر في ورقلة و تيزي وزو واستنكرت الكنيسة البروتستانتية في الجزائر إغلاق أماكن العبادة التابعة لها ولم ترضى بما قامت به السلطات المعنية في حقها .