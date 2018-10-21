العقيد لهبيري يوفد لجنة إلى البرج للتحقيق في أحداث مباراة الأهلي والعميد

أوفد المدير العام للأمن الوطني العقيد لهبيري، لجنة تحقيق إلى برج بوعريريج، للتحقيق في الأحداث التي عرفتها نهاية مواجهة أهلي البرج بمولودية الجزائر أمس السبت.

حيث خلفت أحداث نهاية مباراة في كرة القدم بين الأهلي والعميد من الجولة 11 للرابطة المحترفة الأولى، إصابة 30 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى تخريب عدد من مركبات الشرطة.

ويترأس اللجنة مدير الديوان بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث سيفتح تحقيقا في الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها هذا الموسم.

وفاز العميد على أهلي البرج أمس الجمعة بهدف دون رد، في مباراة مشحونة، عرفت نهايتها أعمال عنف بعدما اجتاح انصار الأهلي أرضية الميدان والإعتداء على لاعبي المولودية.