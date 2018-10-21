العقيد لهبيري يُوفد مدير ديوانه للتحقيق في أحداث البرج

أوفد المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، لجنة تحقيق إلى ولاية برج بعريريج على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مباراة أهلي برج بوعريريج ومولدية الجزائر أمس.

وحسب بيان للمديرية العامة العامة للأمن الوطني فإن اللجنة التي أوفدها العقيد بهبيري اليوم، يترأسها رئيس ديوان المديرة العامة للأمن الوطني.

وعرفت نهاية المباراة التي جمعت أهلي برج بوعريريج بمولودية الجزائر أمس السبت، أحداثا مؤسفة تسببت في إصابات في صفوف الأنصار واللاعبين بعد إعلان الحكم نهاية المباراة التي عرفت فوز الفريق الضيف بهدف لصفر.