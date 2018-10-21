هذا هو موعد مباراة الطوغو- الجزائر



تجرى مباراة الطوغو- الجزائر، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كاس أمم إفريقيا-2019 ( المجموعة الرابعة) يوم الأحد 18 نوفمبر بالملعب البلدي بالعاصمة لومي، حسبما أفادت به الاتحادية الطوغولية لكرة القدم.

ويستقبل منتخب الطوغو منافسيه بالملعب البلدي ذي الأرضية الاصطناعية، منذ بدء تصفيات كاس أمم إفريقيا-2019 ، بسبب الأشغال الجارية بملعب كيغي، الأكبر في هذا البلد والمشيد من طرف الصين منذ 18 سنة، وتنتهي أشغال تجديد هذه المنشأة في شهر جوان 2019 .

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد نبّهت في جوان الماضي الاتحادية الطوغولية عن الوضعية التي يتواجد عليها الملعب البلدي الذي يتسع لـ 000. 15 متفرج، ومن بين هذه النقائص : انعدام الإجازة التي تمنحها الاتحادية الدولية لكرة القدم حول العشب الاصطناعي وكذا الحالة السيئة للعشب وغياب منطقة لجراء الإحماء.

وتقام المباراة الأخرى للمجموعة الرابعة، بين غامبيا والبنين في 17 نوفمبر ببنجول.

وعقب الجولة الرابعة لتصفيات كاس أمم إفريقيا-2019، تتقاسم الجزائر والبنين، المرتبة الأولى للمجموعة، بـ 7 نقاط متقدمان بنقطتين عن الطوغو (5 نقاط)، بينما تتذيل غامبيا الترتيب بنقطتين.

ويتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة إلى نهائي كاس أمم إفريقيا- 2019.