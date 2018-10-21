آخر تطورات أزمة المجلس الشعبي الوطني

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الأحد، في اجتماع له برئاسة الحاج العايب باعتباره أكبر الأعضاء سنا "رفع التجميد" عن نشاط هياكل المجلس والاستئناف العادي للأشغال.

و أضاف المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع انه "بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة)، قرر المكتب أيضا "إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ،على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني"، مبرزا أن "تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وانتخاب رئيس جديد للمجلس سيتم تحديده لاحقا في جلسة علنية".

وكان مكتب المجلس قد أعلن في اجتماع طارئ عقده الأربعاء الماضي اقرار"حالة شغور منصب رئيس المجلس، نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته، وهو الأمر الذي يرفضه ويصر على عدم شرعية ما يطالب به معارضيه.