“المحارب” يغيب رسميا غن مباراة الطوغو

سيواجه المنتخب الجزائري خلال الجولة الخامسة من تصفيات كاس امم افريقيا المنتخب الطوغولي في عقر داره و بين جماهيره

و قد تأكد غياب سفيان فيغولي لمدة أربع اسابيع اثر تعرضة الى اصابة يوم الجمعة مع نادي غلطة سراي في الشوط الأول من مباراة

ليخرج نجم فالنسيا الاسبق خلال أول عشرين دقيقة , حيث اكدت نادي غلطة سراي في تقرير رسمي ان مدة غيابه ستكون بين 3 -4 اسابيع

و لهذا فقد تلقى جمال بلماضي ضربة كبيرة و خاصة أن فيغولي يعتبر افضل لاعب في المنتخب الوطني و اكثرهم خبرة في افريقيا