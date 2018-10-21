بلماضي يقصف “ماجر” بالثقيل

لم يتردد الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، في توجيه قصف مُباشر لسلفه، رابح ماجر، بعد نهاية المواجهة الأخيرة أمام “البنين”.

وإعتبر الرجل الأول في “الخضر”، بأن التشكيلة الأساسية في عهد سلفه كانت معروفة حتى قبل إنطلاق التربصات وإنطلاق المُباريات الرسمية.

وقال المُدرب السابق لـ”الدحيل” بأنه وعلى العكس من صاحب الكعب الذهبي، سيُعيد الإعتبار للمُنافسة داخل تشكيلة مُحاربي الصحراء بأسرع وقت.

ولم يتقبل جمال بلماضي تماما الإنتقادات التي تعرض لها من طرف وسائل الإعلام مؤخرا، بعد الخسارة غير المُنتظرة أمام البنين.