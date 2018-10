محرز:”أنا سعيد بتسجيل هدفي الأول في ملعب الإتحاد”

عبر النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن سعادته الكبيرة بعد قيادته فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيق فوز كبير بخماسية دون رد على بيرنلي.

ونشر محرز صورة فرحته بالهدف الرابع الذي سجله في شباك بيرنلي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”فوز بخماسية دون تلقي أي هدف.. سعيد بتسجيل أول هدف لي مع مانشستر سيتي بملعب الإتحاد”.

5 goals clean sheet . Happy to score my first at the Etihad pic.twitter.com/oyF9gdbIgp