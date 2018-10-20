أنشيلوتي يحضر وناس للعب أساسيا أمام باريس سان جيرمان

خرج ادم وناس، نجم المنتخب الوطني الجزائري، من حسابات كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، خلال المواجهة أمام أودينيزي، التي أقيمت مساء أمس السبت، والمندرجة في إطار الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي، وأكد “المستر” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أنه فضل إراحة هذا الأخير بسبب خشيته من تعرضه لإصابة عضلية، وكان وناس قد خاض سفرية مرهقة مع المنتخب الوطني الجزائري إلى بنين بمناسبة المواجهة المندرجة في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.وتمتع وناس بوقت لعب مقبول مع نابولي، مقارنة بالموسم الفارط، حيث ظهر في 5 مباريات سجل خلالها هدفا، وبالتحديد خلال المواجهة أمام ساسولو، ويخطط أنشيلوتي للتعويل على وناس خلال موقعة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، المقررة إقامتها يوم الأربعاء المقبل، وظهر وناس بشكل رائع خلال مباراته الأخيرة مع نادي الجنوب الإيطالي أمام ساسولو، حيث سجل هدفا وصنع عدة فرص خطيرة.