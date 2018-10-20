حنون تحذر من تكرار "السيناريو المصري" في الجزائر

حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من رؤية تكرار السيناريو المصري في الجزائر، على خلفية الصراع الحاصل بين أجنحة نظام الحكم، الذي "يحتضر ويتجه نحو الزوال"، حسب تعبيرها.

قالت حنون إن الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر مؤشر على أزمة نظام يتجه إلى الزوال، متوقعة أن يبادر مسؤول أو مسؤولون من داخل السلطة سعيا لإيجاد حلول تنقذ البلاد من الفوضى، من دون أن توضح طبيعة هذا المسعى.

كلام حنون جاء خلال كلمة لها في لقاء مع مناضليها بالعاصمة اليوم، إذ أكدت أن "النظام الحالي يتجه إلى الزوال وغير قابل للإصلاح بسبب التعفن الذي أصاب مؤسسات الدولة"، مضيفة أن ما اصطلح على تسميته أزمة في البرلمان، مبالغ فيه لأن هذا الأخير "منقوص الشرعية بسبب الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له القوى السياسية والإرادة الشعبية في الانتخابات السابقة".

واستغربت تحليلات المراقبين بخصوص مخلفات ما يحدث في البرلمان على صورة البلاد، متسائلة: "عن أي صورة نتحدث، هل تبقى شيء من صورة المؤسسات؟ نحن في حزبنا لدينا أولويات أخرى وقراءة مختلفة تماما عما جرى ويجري، وحل الفوضى يكمن في انتخاب جمعية تأسيسية تعيد صياغة دستور جامع للبلاد لبناء مؤسسات ذات مصداقية وتحترم كلمة الشعب".

وبالنسبة إليها، كشفت أزمة البرلمان "مستوى هشاشة هذا الأخير والأحكام الدستورية، ما يدفعنا إلى المطالبة بإلحاح بضرورة القيام بإصلاحات سياسية عميقة، تتدارك الفراغ القانوني الفظيع الذي لم يتفطن له المشرع فيما يخص احتمال حدوث انسداد في البرلمان بسبب الصراع داخل الأغلبية".

وأضافت حنون أن "البرلمان الحالي لا يتمتع بالتمثيل الشعبي، ولو كان كذلك لحاربنا بكل قوانا لإنقاذه"، إذ لا يمكن أن تكون أزمته "أخطر من قضية 701 كلغ من الكوكايين أو افتراس المال العام والفساد المعشش في مفاصل مؤسسات الدولة".

وتابعت: "كما أنها ليست أزمة أخطر من قانون المالية 2016 الذي شرعن لمصادرة صلاحيات مجلس الوزراء واللجنة المالية بالبرلمان والجلسات العامة، وليست أعنف من تدابير قانوني ميزانية 2017 و2018 الإجرامية التي أدت إلى الانكماش الاقتصادي".

وبشأن موقف حزبها من انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، خلفا للمعزول من طرف الأغلبية الرئاسية، السعيد بوحجة، قالت حنون: "لم نمنح الثقة لبوحجة عند انتخابه، لذا لم نسحبها منه، لأن المجلس مطعون في تمثيله السياسي والشعبي".

وأكدت بهذا الخصوص أن حزب العمال "لن يتدخل في أزمة المجلس الشعبي الوطني لأنه صراع داخل الافالان تماما مثلما حدث في أزمة 2003 عندما انقسم إلى نصفين بسبب رئاسيات 2004، وكانت تداعياتها وخيمة على السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مسترسلة بالقول: "نحن مستقلون ولدينا تصورنا الخاص للديمقراطية، وطالما نحن أقلية في البرلمان فإنه ليس لدينا تأثير في انتخاب رئيس المجلس الذي سيكون من الأغلبية، فضلا عن أن ذلك يعد مسألة داخلية للأفالان".

ولتبرير صمت حزبها طيلة أزمة البرلمان، قالت حنون: "أزمة المجلس الشعبي الوطني هي جزء من التشنجات داخل النظام الذي هو يحتضر بسبب التعفن الذي ينخر أوصاله ومفاصله"، مبرزة مخاوفها من "تكرار السيناريو المصري في الجزائر بفتح الباب أمام وضعية مماثلة لما حدث في مصر التي أصبحت خاضعة للحكم العسكري، أو تكرار سيناريوهات كينيا وجورجيا وأوكرانيا بعد تدخل القوى العظمى بفرض أذنابهم في السلطة".

وعن الرئاسيات المقررة في أفريل القادم، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أنها "ستكون حاملة لكل المخاطر، بل هي موعد مع القدر"، على حد تعبيرها، متوقعة تعرض الجزائر لضغوط خارجية، لاسيما من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، تستفيد من الظرف الدولي المتوتر والوضع الداخلي المتميز بالهشاشة في كل المجالات".