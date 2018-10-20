بالفيديو: محرز يُقدم أجمل مبارياته ويسجل هدفا خرافيا

قدم النجم الجزائري رياض محرز أفضل مبارياته بقميص مانشستر سيتي وساهم في فوز كبير جدا قوامه (5-0) على حساب الضيف بيرنلي، مساء السبت، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز...ووقع محرز هدفا جميلا هو الرابع لناديه في المباراة في حدود (د83)، على إثر وضعه الكرة في الزاوية الصعبة على طريقته المُفضلة من خارج منطقة العمليات، تاركا الحارس جو هارت يتفرج على الهدف، وبذلك وصل الدولي الجزائري إلى ثالث أهدافه في "البريمرليغ" هذا الموسم، علما أنه شارك في 90 دقيقة كاملة، كما أختير كأحسن لاعب في المواجهة، مثلما أعلن عنه مذيع ملعب "الإتحاد" قبل نهاية اللقاء بلحظات.