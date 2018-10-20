وزارة الداخلية تنظم لقاء وطنيا حول الوقاية من مخاطر الكوارث

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، اللقاء الوطني حول الوقاية من مخاطر الكوارث.

وحسب بيان للوزارة الوصية، اليوم السبت، الذي يحمل شعار ” لأجل مجابهة أكبر”، سيشارك أكثر من 600 مشارك ممثلين لمختلف الفاعلين و الخبراء الوطنيين و الدوليين.

أين سيتباحثون خلال هذا اللقاء حول الخطوط الرئيسية للإستراتيجية الوطنية.

للحد من مخاطر الكوارث قصد تحديد خطط العمل المتعددة القطاعات للفترة 2019-2030، يضيف المصدر.

كما ستتضمن فعاليات هذا الإجتماع فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال

و أربع ورشات متعددة التخصصات للخروج بتوصيات عملية تساهم في وضع الميكانيزمات الفعالة للتكفل الملائم بجميع هذه الظواهر.