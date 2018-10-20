هذه أسعار السيارات في سوق تيجلابين اليوم (فيديو)

شهد سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، اليوم السبت، دخولا قليل للسيارات والزوار جدا مقارنة مع الأسبوع الماضي بسبب نهاية العقد مسيري السوق الحالية و التي من المحتمل أن لا ينظم الأسبوع المقبل.

ووصل سعر سيارة بيكانطو إلى 128 مليون، وسيارة بيجو 105 مليون، وسيارة هربين فكان سعرها 101 مليون.

في ذات الصدد وصل سعر سيارة 162 مليون، وسيارة سنبول سنة 2016 تراوح سعرها بين 140 و154 مليون، وسيارة بيكانطو بوب سنة 2014 وكان سعرها اليوم 128 مليون.