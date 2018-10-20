“أنشيلوتي” :”غولام حالة خاصة”

أوضح “كارلو أنشيلوتي” مُدرب نادي “نابولي”، بأن وضعية الدولي الجزائري، فوزي غولام، مُعقدة بسبب سلسلة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

وصرّح قائلا :”غولام مُصاب منذ عام، هو حالة خاصة، وهو يتدرب مع المجموعة، ولكنه لم يسترجع كامل لياقته البدنية لحد الآن”.

وواصل :”أنا أقوم بمتابعته بشكل دقيق، وعندما أرى بأنه قادر على العودة للمُنافسة الرسمية دون إشكال، سأمنحه الفُرصة بصفة آلية”.

يُذكر بأن الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، لم يلعب أي مُباراة منذ قطع أربطه رُكبته شهر نوفمبر 2017، أمام “مانشستر سيتي”.