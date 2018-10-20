ولد عباس: لن يحل البرلمان وإجراء الرئاسيات في موعدها

أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن المجلس الشعبي الوطني لن يتم حله و كل الاستحقاقات الانتخابية ستتم في مواعدها الدستورية، بداية من التجديد النصفي لمجلس الأمة ثم الرئاسيات.

وجدد الأمين ولد عباس خلال ندوة صحافية اليوم، تأكيده أن الأزمة التي يمر بها المجلس الشعبي الوطني هو أزمة داخلية بين رئيس المجلس السعيد بوحجة وأعضاء المكتب، مؤكدا أن ما قام به نواب المجموعات النيابية الخمس قانوني.

ووصف ولد عباس الذي التقى مسؤولي المحافظات لتحضير انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، ما قام به النواب في قبة زيغود يوسف بإنقاذ للمؤسسة الدستورية، مؤكدا أن الحزب لا علاقة له بالأزمة التي وصلت إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني من قبل مكتبه. ثم احالة الملف للجنة الشؤون القانونية التي أكدت حالة الشغور.