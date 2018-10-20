تعليق مؤثر من خطيبة خاشقجي

في أول تعليق لها على إعلان السعودية وفاته في “شجار” داخل قنصليتها في إسطنبول، نعت الباحثة التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الفقيد في عدة تغريدات على حسابها على موقع تويتر، السبت.

وقالت خديجة: “رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة”.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ البقرة (72) رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة#السعودية_قتلت_خاشقجي#شهيد_الكلمة#الشهيد_جمال_خاشقجي#ولكم_في_القصاص_حياة#أين_جسد_الشهيد_خاشقجي— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) 20 octobre 2018

إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا حبيبي جمال لمحزونون.#شهيد_الكلمة#الشهيد_جمال_خاشقجي#ولكم_في_القصاص_حياة#أين_جسد_الشهيد_خاشقجي — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) 20 octobre 2018

وكان النائب العام السعودي أعلن، الجمعة، أن خاشقجي توفي إثر شجار وقع في القنصلية السعودية في إسطنبول. وقال النائب في بيان، إن المناقشات التي تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه في أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته. وأضاف النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.