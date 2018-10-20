تعليق مؤثر من خطيبة خاشقجي

تعليق مؤثر من خطيبة خاشقجي

في أول تعليق لها على إعلان السعودية وفاته في “شجار” داخل قنصليتها في إسطنبول، نعت الباحثة التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الفقيد في عدة تغريدات على حسابها على موقع تويتر، السبت.

وقالت خديجة: “رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة”.

وكان النائب العام السعودي أعلن، الجمعة، أن خاشقجي توفي إثر شجار وقع في القنصلية السعودية في إسطنبول. وقال النائب في بيان، إن المناقشات التي تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه في أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته. وأضاف النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.

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