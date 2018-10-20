زطشي يجدد ثقته في بلماضي ويدعو الجميع للوقوف خلف الوفاق

جدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي أول أمس الخميس دعمه لمدرب المنتخب الاول جمال بلماضي، رغم الهزيمة أمام بنين (1-0)، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، وقال زطشي، في تصريحات صحفية: “علينا البقاء جميعا خلف المنتخب الوطني، رغم الخسارة أمام بنين، وأن نساند جمال بلماضي، لأنه اختيار الشعب”، وتابع: “لا زال بحوزتنا مباراتين في التصفيات، ونستطيع حسم تأشيرة العبور أمام توغو”، كما دعا زطشي الجميع إلى الوقوف بجانب وفاق سطيف، وتشجيعه أمام الأهلي المصري هذا الثلاثاء في إياب نصف نهائي رابطة ابطال افريقيا، وقال: “علينا أن نشجع جميعا وفاق سطيف، لكي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأنه ممثل الكرة الجزائرية”.