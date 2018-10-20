وزير الداخلية يعترف بالتأخر في عصرنة الإدارة

اعترف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن الجزائر لم تصل إلى أهدافها المسطرة في تحقيق الثورة الرقمية داخل الإدارة العمومية.

وكشف بدوي اليوم السبت خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح السنة الدراسية 2018/2019 بالمدرسة العليا للإدارة، أن افتتاح المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بولاية تلمسان سيكون الأسبوع المقبل.

وأكد أن المدرسة الوطنية للإدارة هي لجميع أبناء الشعب الجزائري وليست حكرا على الطبقة البرجوازية، معتبرا إياها الركيزة والدعامة للدولة الجزائرية مع مختلف التوجهات لا سيما التنمية الشاملة وتمثل حاضنة مستنيرة للإدارة والإطارات في خدمة الوطن.

كما كشف الوزير أن القانون الموحد للجماعات المحلية يتواجد الان على مستوى الأمانة العامة للحكومة و الذي يتضمن الكثير من الاجابيات التي سيتساهم في حل الكثير من المشاكل على المستوى المحلي خاصة أنه يكرس مبدأ اللامركزية التي هي خيار لا مرجعية خاصة بعد تنصيب الولايات منتدبة كان هدفها تقريب الإدارة من المواطن .

وطالب بدوي بضرورة الإسراع في تحسين مناخ العمل في البلاد من أجل الوصول إلى الاستثمار الحقيقي الذي يكفل للجزائر دخل مستقر و ثابت خارج الريع البترول.