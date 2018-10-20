بريد بلغنم.. موظف واحد لخدمة 70 ألف نسمة بغرداية

يشتكي سكان حي بلغنم وثمانية أحياء أخرى مجاورة له تضم نحو 77 ألف نسمة من ضعف خدمات مركز بريد بلغنم حسب مراسلة رفعت إلى المدير الولائي لبريد الجزائر وأرسلت نسخة منها إلى والي الولاية وأخرى إلى المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر.

حملت الرسالة في طياتها 12 توقيعا لجمعيات الأحياء المعنية وهي بلغنم، كركورة، شواهين، القرطي، الواحة بأكملها، عقبة، اعبازة وصالوحة تحصلت الشروق على نسخة منها.

وعددت هذه المراسلة جملة من النقائص أهمها وجود موظف واحد يقوم بكل العمليات المصرفية، من سحب وإيداع الأموال بالإضافة إلى تعطل المتكرر للموزع الآلي للنقود قد يصل إلى أسبوع كامل قبل التدخل لإصلاحه، هذا في الظروف العادية، أما أيام صبّ المنح والمعاشات فيصبح المركز شبيها بمحتشد بسبب ضيق المركز ونقص كراسي الانتظار به لاستيعاب أعداد المواطنين، ما يضطر الشيوخ للجلوس على الأرض ناهيك عن محدودية صناديق البريد الموجودة هناك أمام الطلب الكبير عليها من طرف المواطنين.

وبالمحاذاة من مركز البريد يقع مكتب اتصالات الجزائر المنجز مند سنتين على الأقل ولم تفتح أبوابه إلى غاية اليوم، ما يضطر الكثير من المواطنين للتنقل إلى مكتب اتصالات الجزائر الكائن بوسط مدينة غرداية لتجديد الاشتراكات أو الشكوى من مختلف الأعطاب التي تصيب خطوطهم.

وطالب الموقعون على الرسالة بضرورة الإسراع في تدعيم مكتب بلغنم بالعنصر البشري من أجل تفادي الاكتظاظ وكذا إنجاز مكتب جديد لبريد الجزائر ناحية الواحة من أجل فكّ الضغط الواقع، على بريد بلغنم، من جهة أخرى الإسراع بفتح مكتب اتصالات الجزائر ببلغنم لفكّ الضغط على المكتب الرئيسي لنفس المؤسسة وسط المدينة، وإلا ما الفائدة من إنجاز مرافق لإبقائها مقفلة في وجه الزبائن.