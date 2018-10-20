الجدل يعود بخصوص حالة مارادونا الصحية

عادت صحة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا لتثير الشكوك قبل أيام على إتمامه 58 عاما، وذلك بعد انتشار مقطع مصور له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر معاناته أثناء المشي.

ويظهر الفيديو، مارادونا، الذي يتولى حاليا منصب المدير الفني لفريق دورادوس دس سينالوا بدوري الدرجة الثانية المكسيكي، وهو يسير بصعوبة ويستند على مساعده الفني لويس إيسلاس، وسط تكهنات باحتمالية معاناته من التهاب في مفاصل الركبتين.

ومنذ أول مران يقوده لدورادوس، ظهر مارادونا بمشكلات أثناء المشي، إلا أن الجهاز الطبي للفريق لم يدلِ بأي تصريحات عن حالة الأسطورة الأرجنتينية.

يذكر أنه بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها أثناء احترافه كرة القدم ومشكلاته مع تناول المخدرات والكحول لسنوات، خضع مارادونا منذ أكثر من 20 عاما للعلاج بالكورتيزون، الأمر الذي عادة ما يترك أثرا يظهر لاحقا، بحسب الأطباء.

وسبق وواجه مارادونا، الذي يكمل 58 عاما في 30 أكتوبر الجاري، العديد من المشكلات الصحية، حيث إنه في عام 1997 تعرض لارتفاع في ضغط الدم، وفي 2000 واجه مشكلات في القلب، فضلا عن عدوى في الرئة عام 2004 والسمنة والأرق في مرحلة أخرى من حياته.