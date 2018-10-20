السعودية: كبار العلماء تعتبر قرارات الملك سلمان حول خاشقجي ” وفق الشريعة الاسلامية”

اعتبرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 20 أكتوبر، أن قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز، الخاصة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، هي تحقيق للهدل والمساواة وفق الشريعة الاسلامية..

وقالت الأمانة، بحسب ما نشرت وكالة الانباء السعودية، إن التوجيهات والقرارات، التي أمر بها الملك سلمان، جاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي انطلاقا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات.