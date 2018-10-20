التحكم في التكنولوجيا شرط للحصول على رخصة السياقة

اتفق المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات ومخبر مناهج تصميم الأنظمة بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي على إيجاد تصميم التطبيقات والأنظمة المعلوماتية لتعزيز وتطوير الآليات والقدرات التقنية للمركز بهدف ترقية وتفعيل نشاطاته في مجال السلامة والأمن عبر الطرقات.

ويهدف المشروع الذي تشرف عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تقييم المترشح والتقليص إلى الحد الأقصى من التدخل البشري في الامتحانات بغرض إضفاء شفافية أكبر على النتائج.

وكذا وضع نظام الآلي لتقييم حملات التوعية والتحسيس بهدف التوصل إلى نظام معلوماتي لتقييم حملات التوعية بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخراج مقياس يمكن مصالح الأمن من تحسين العمل التحسيسي واستدراك النقائص المسجلة فيه.

وتم الاتفاق على إنشاء أرضية إلكترونية للتربية المرورية ونشر الثقافة المرورية لدى الناشئة، التي هي من المهام الموكلة للمركز، لكن ونظرا لقلة الوسائل البيداغوجية الموجهة لهذه الفئة، فإنه من الصعب تلقين الأطفال بمختلف أعمارهم مبادئ السلامة المرورية على الرغم من الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الموضوع.