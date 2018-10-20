طوابير لشراء «الماريخوانا» في كندا بعد تشريع استهلاكها وبيعها

أصبحت كندا، نهاية هذا الأسبوع، أوّل دولة من مجموعة الدول العشرين التي تشرّع استهلاك القنب الهندي لأغراض الترفيه، في خطوة تثير حماسة المستهلكين والأسواق المالية في البلد على حدّ سواء، وبهذا تكون البلد الثاني، بعد الأوروغواي، الذي يشرّع استهلاك القنب الهندي لأغراض غير طبية منذ عام 2013، وتحدّى المئات من الأشخاص البرد في مدينة «سانت جونز» لساعات ووقفوا في طوابير طويلة من أجل شراء الغرامات الأولى من «الماريخوانا» القنب الهندي في متجر تابع لسلسلة «تويد» فُتح خصيصاً للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي في البلد.

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